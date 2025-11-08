Ко Дню Десантно-штурмовых войск, который в Украине отмечают 8 ноября, в стране провели масштабный спортивный челлендж.

Инициатором стал 7 корпус ДШВ, который бросил вызов всем желающим поддержать воинов — пройти 7 минут испытаний в 7 подходах от десантников.

Челлендж ко Дню ДШВ в Украине

К акции под названием «Докажи свою силу» присоединились звезды Starlight Media и известные украинские спортсмены.

Мероприятие состоялось на территории Олимпийского учебно-спортивного центра Конча-Заспа, где участники доказали, что сила духа объединяет всех украинцев.

Участники выполняли семиминутный кроссфит-комплекс, который состоял из воздушных приседаний, отжиманий, берпи и планки.

В спортивную команду вошли:

Елена Пидгрушная — биатлонистка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы;

— биатлонистка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы; Ирина Геращенко — легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр по прыжкам в высоту;

— легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр по прыжкам в высоту; Алексей Новиков — самый сильный человек планеты, тренер проекта «Взвешенные и счастливые»;

— самый сильный человек планеты, тренер проекта «Взвешенные и счастливые»; Роман Свичкар — чемпион Европы и призер чемпионата мира по фехтованию;

— чемпион Европы и призер чемпионата мира по фехтованию; Ризван Талибов — чемпион Всемирных игр по карате.

— Активности с военными — это невероятно важно. Мы — единая команда, народ Украины. Мы — сила, и должны поддерживать друг друга и становиться только сильнее, — подчеркнула Ирина Геращенко.

К команде также присоединились ведущие Фактов ICTV — Андрей Ковальский и Оксана Гутцайт.

Вторую команду сформировали актеры нового сериала Служба 112: Андрей Исаенко, Екатерина Варченко, Артем Позняк, Екатерина Олос (ведущая Нового канала), а также создатели проекта — режиссер Сергей Сторожев и креативный продюсер Дмитрий Хрипун.

К команде присоединился и ветеран ДШВ — ведущий «Утра в большом городе» на ICTV2 Александр Швачка.

— Мы справились! Не ожидал, что за семь минут можно так выдохнуться. Но это было интересно и вдохновляюще. Советую каждому доказать свою силу, — поделился впечатлениями Андрей Исаенко.

Участие актеров в челлендже приурочено к выходу нового 16-серийного сериала «Служба 112», премьера которого состоится 8 декабря в 20:00 на ICTV2.

Среди гостей были и представители Десантно-штурмовых войск, в частности сержант Ультрас, рекрутер 78 отдельного полка Герц.

Проект создан совместно с МВД, ГСЧС и НПУ для информирования о работе спасателей, полицейских и парамедиков, которые реагируют на экстренные вызовы во время войны.

— Этот челлендж — наше поздравление ДШВ с праздником и проявление уважения к их выдержке. А сериал «Служба 112» — это благодарность всем службам, которые ежедневно спасают жизни. Мы на себе почувствовали, как сложно нашим героям держать форму — и физически, и морально, — отметил Дмитрий Хрипун.

Как присоединиться к челленджу от 7 корпуса ДШВ

Как отметили организаторы челленджа, принять участие в нем может каждый. Для этого нужно:

Собрать команду из 7 человек;

Записать 7-минутное видео с выполнением комплекса упражнений (воздушные приседания, отжимания, берпи, планка);

Опубликовать видео в Facebook или Instagram с хэштегом #7_корпус_ДШВ (профиль должен быть открытым).

Челлендж продлится до 15 ноября.

Среди участников разыграют военные трофеи с Покровского направления и футболки настоящих десантников.

Больше информации о правилах участия — на сайте 7 корпуса ДШВ.

Источник: пресс-служба ICTV2

Фото: пресс-служба ICTV2

