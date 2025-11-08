С начала прошедших суток произошло 181 боевое столкновение на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 74 авиационных удара, применили десять ракет, сбросили 164 управляемые авиабомбы.

Кроме того, осуществили 4 923 обстрела, в том числе 148 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 6 184 дрона-камикадзе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили семь атак россиян. Противник нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 19 управляемых авиационных бомб и осуществил 187 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Колодязи, Новоселовка, Торское, Заречное и в направлении населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Григоровка, Звановка, Выемка. Всего за прошедшие сутки произошло 14 боевых столкновений.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеские атаки вблизи Миньковки и Ступочек.

На Константиновском направлении враг осуществил 19 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Червоный Яр, Гродовка, Даченское, Новогродовка, Мирноград, Покровск, Песчаное, Зверовое, Котлыно, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия, Новоэкономичное и в направлении населенных пунктов Новопавловка и Кучеров Яр.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 32 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Вербовое, Сечневое, Орестополь, Павловка, Новогригоровка, Нововасильевское, Рыбное, Новониколаевка и в направлении Егоровки и Тернуватого.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две атаки захватчиков вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.

