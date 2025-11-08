Президент Владимир Зеленский обратился к воинам Десантно-штурмовых войск по случаю их профессионального праздника, отметив мужество, силу и преданность украинских десантников.

Зеленский поздравил военных с днем ​​ДШВ

– Сегодня отмечаем день наших Десантно-штурмовых войск – день очень смелых наших людей, очень сильных – тех, кто всегда на наиболее сложных направлениях. Украинские десантники в защите нашей независимости, наших позиций во всех наиболее важных боях и операциях, – подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил каждого военного за службу, отвагу и поддержку собратьев.

– Благодарю всех, кто и себя проявляет в боях, и помогает собратьям – научиться быть результативными, научиться беречь себя и выполнять боевые задания, – добавил он.

Глава государства сообщил, что в этот день государственными наградами Украины отмечены воины ДШУ, которые стали примером для других.

– Каждое подразделение украинских Десантно-штурмовых войск – это наша гордость и наша независимость. Именно благодаря таким нашим воинам, благодаря каждому храброму украинскому сердцу, Украина есть и всегда будет на земле – независимая и способная защитить себя, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 8 ноября Украина чествует воинов Десантно-штурмовых войск.

Бойцы ДШВ – это те, кто всегда первыми берут на себя самые сложные задачи на поле боя, действуют решительно и самоотверженно.

Праздник выпадает на день архангела Михаила, который считается небесным покровителем военных.

