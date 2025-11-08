Руководителю отделения Дарницкого управления полиции в Киеве Юрию Рыбянскому избрана мера пресечения.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Мера пресечения для Юрия Рыбянского

Так, суд назначил Юрию Рыбянскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 13,3 млн грн.

Перед этим правоохранители сообщили, что начальник отделения Дарницкого управления пропал — не вышел на работу. Мужчину начали искать и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство с пометкой без вести пропавший).

В эфире телемарафона Єдині новини советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что Юрий Рыбянский исчез вместе с деньгами, которые были вещественными доказательствами. По словам советника, полицейский украл изъятые в ходе следствия деньги — ориентировочно более 16 млн грн, преимущественно в долларах.

6 ноября сотрудники Государственного бюро расследований и полиция установили местонахождение Юрия Рыбянского — он скрывался в лесу в Ровенской области. Мужчина приобрел микроавтобус, палатку, зарядную станцию и сделал значительные запасы продовольствия для длительного пребывания в лесу.

Во время обысков автомобиля Юрия Рыбянского правоохранители нашли и изъяли более 12,6 млн грн в иностранной валюте.

Юрию Рыбянскому тогда сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса — завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Санкция предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

