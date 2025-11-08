Работаем с партнерами, чтобы купить дополнительные системы Patriot – Зеленский
Украина работает с партнерами, в частности с Соединенными Штатами Америки, чтобы купить дополнительные системы Patriot.
Об этом в воскресном обращении сообщил президент Владимир Зеленский.
Обращение Зеленского 8 ноября
— Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные Patriot. Очень рассчитываем на поддержку. Я благодарю каждого лидера, каждого нашего друга в Европе, в Америке, в Азии, кто нам помогает, кто пытается помочь. Решения будут, — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что противодействовать баллистическим и аэробаллистическим ракетам чрезвычайно сложно, ведь лишь некоторые системы в мире способны эффективно сбивать такие цели.
Чтобы закрыть небо над всей территорией Украины, необходимо значительно больше таких систем и боеприпасов к ним.
Зеленский напомнил, что во время массированного ракетно-дронового удара по территории Украины в ночь на 8 ноября враг применил не менее 25 баллистических ракет, а также аэробаллистические, крылатые и более 450 беспилотников различных типов.
— Очень наглый, во многом демонстративный удар, — охарактеризовал атаку президент.
По словам Зеленского, украинские Силы обороны обезвредили более 400 дронов во время этой атаки и часть ракет.
Президент поблагодарил всех военных и службы, которые работают над восстановлением электро- и водоснабжения, а также призвал чиновников и представителей власти быть на местах, в регионах, где нужны оперативные решения, — в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Херсонской областях.
— Все, что нужно в первую очередь, должно быть обеспечено. Люди должны чувствовать поддержку — и государственную, и местную, — подчеркнул он.
Президент в очередной раз подчеркнул, что мировое давление на Россию до сих пор недостаточное, а любое ослабление санкций только мотивирует Кремль продолжать войну.
Кроме того, пользуясь случаем, президент поздравил воинов Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником.
— Это воины, без которых не бывает действительно сильных украинских результатов. Я имел честь сегодня вас наградить. Гордимся вами, благодарим и уважаем каждого украинского воина, — сказал глава государства.
Over the course of the night, Ukraine’s Defense Forces neutralized more than 400 drones, which is a significant result – achieved by our unmanned systems units, army aviation, and mobile fire groups. Electronic warfare did its job.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 354-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.