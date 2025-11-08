Россия обстреляла подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую АЭС — Сибига
- 7 ноября Россия обстреляла подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую АЭС.
- Андрей Сибига заявил, что эти удары РФ были спланированы и создают угрозу ядерной безопасности Европы.
- Украина призвала МАГАТЭ, Китай и Индию отреагировать и оказать давление на Россию для прекращения атак.
Во время массированной атаки 7 ноября Россия нанесла удары по украинским подстанциям, питающим Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Удары РФ были хорошо спланированы.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Сибига об обстрелах подстанций, питающих АЭС
— Во время сегодняшних атак Россия снова обстреляла подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Это были не случайные, а хорошо спланированные удары, — написал он в сети Х.
Глава украинской дипломатии подчеркнул, что “Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе”.
— Мы призываем к срочному созыву заседания Совета управляющих МАГАТЭ для реагирования на эти неприемлемые риски, — добавил он.
Глава МИД также обратился ко всем государствам, которые ценят ядерную безопасность, в частности к Китаю и Индии, с призывом потребовать от России прекращения безрассудных атак на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическому инциденту.
— Необходимо глобальное давление, чтобы заставить Москву прекратить свой ядерный шантаж, — подчеркнул глава МИД.
Напомним, прошлой ночью Силы обороны Украины обезвредили 415 воздушных целей противника, в том числе 406 ударных БПЛА типа Shahed и Гербера и 9 ракет различных типов.
Было зафиксировано попадание 26 ракет и 52 дронов-камикадзе в 25 локациях.
Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что энергосистема Украины по состоянию на вечер 8 ноября была частично стабилизирована, однако полностью избежать аварийных и плановых отключений электроэнергии пока невозможно.
По ее словам, этой ночью “была одна из крупнейших прямых атак баллистическими ракетами на энергетические объекты, то есть на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что привело к повреждениям”.