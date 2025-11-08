Во время массированной атаки 7 ноября Россия нанесла удары по украинским подстанциям, питающим Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Удары РФ были хорошо спланированы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига об обстрелах подстанций, питающих АЭС

— Во время сегодняшних атак Россия снова обстреляла подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Это были не случайные, а хорошо спланированные удары, — написал он в сети Х.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что “Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе”.

— Мы призываем к срочному созыву заседания Совета управляющих МАГАТЭ для реагирования на эти неприемлемые риски, — добавил он.

Глава МИД также обратился ко всем государствам, которые ценят ядерную безопасность, в частности к Китаю и Индии, с призывом потребовать от России прекращения безрассудных атак на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическому инциденту.

— Необходимо глобальное давление, чтобы заставить Москву прекратить свой ядерный шантаж, — подчеркнул глава МИД.

Напомним, прошлой ночью Силы обороны Украины обезвредили 415 воздушных целей противника, в том числе 406 ударных БПЛА типа Shahed и Гербера и 9 ракет различных типов.

Было зафиксировано попадание 26 ракет и 52 дронов-камикадзе в 25 локациях.

Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что энергосистема Украины по состоянию на вечер 8 ноября была частично стабилизирована, однако полностью избежать аварийных и плановых отключений электроэнергии пока невозможно.

По ее словам, этой ночью “была одна из крупнейших прямых атак баллистическими ракетами на энергетические объекты, то есть на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что привело к повреждениям”.

