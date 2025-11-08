Соединенные Штаты выразили полную поддержку намерению Европейского Союза применить замороженные российские активы как инструмент поддержки Украины и содействия прекращению войны.

Об этом сообщает Reuters.

США поддерживают использование замороженных активов РФ для Украины

– Абсолютно поддерживаем ЕС и шаги, которые он сейчас делает, чтобы иметь возможность использовать эти активы как инструмент, – отметил американский чиновник.

По данным Reuters, Еврокомиссия предложила план, позволяющий правительствам стран ЕС использовать до 185 млрд евро из примерно 210 млрд евро замороженных российских суверенных активов, не конфискуя их.

В настоящее время реализацию плана задерживает Бельгия, где сосредоточено большинство активов.

Германия предположила, что недавние случаи появления дронов над аэропортами и военными объектами в Бельгии могут являться сигналом Москвы с предупреждением не трогать активы.

Москва отрицала свою причастность и пригрозила “мучительным ответом”, если активы будут изъяты.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину США и союзники заблокировали около 300 млрд. долларов российских государственных активов, ограничив операции с центробанком и министерством финансов России.

Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, предложение относительно репарационного кредита Украине на сумму 140 млрд евро из замороженных активов является законным и надежным путем заставить Россию возместить нанесенный ущерб.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет бороться, чтобы Европейский Союз принял положительное решение об использовании замороженных активов России в пользу нашей страны.

