США поддерживают план ЕС направить €185 млрд замороженных активов РФ на поддержку Украины
- Еврокомиссия предлагает использовать замороженные российские активы для поддержки Украины и прекращения войны.
- США выразили полную поддержку плана ЕС и считают его легитимным инструментом.
- Реализацию предложения задерживает Бельгия из-за расположения большинства активов и вопросов безопасности.
Соединенные Штаты выразили полную поддержку намерению Европейского Союза применить замороженные российские активы как инструмент поддержки Украины и содействия прекращению войны.
Об этом сообщает Reuters.
США поддерживают использование замороженных активов РФ для Украины
– Абсолютно поддерживаем ЕС и шаги, которые он сейчас делает, чтобы иметь возможность использовать эти активы как инструмент, – отметил американский чиновник.
По данным Reuters, Еврокомиссия предложила план, позволяющий правительствам стран ЕС использовать до 185 млрд евро из примерно 210 млрд евро замороженных российских суверенных активов, не конфискуя их.
В настоящее время реализацию плана задерживает Бельгия, где сосредоточено большинство активов.
Германия предположила, что недавние случаи появления дронов над аэропортами и военными объектами в Бельгии могут являться сигналом Москвы с предупреждением не трогать активы.
Москва отрицала свою причастность и пригрозила “мучительным ответом”, если активы будут изъяты.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину США и союзники заблокировали около 300 млрд. долларов российских государственных активов, ограничив операции с центробанком и министерством финансов России.
Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, предложение относительно репарационного кредита Украине на сумму 140 млрд евро из замороженных активов является законным и надежным путем заставить Россию возместить нанесенный ущерб.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет бороться, чтобы Европейский Союз принял положительное решение об использовании замороженных активов России в пользу нашей страны.