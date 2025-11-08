Потери врага на 8 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 190 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 354-е сутки полномасштабной войны превысили 1,150 млн.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 8 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 150 100 (+1 190);
  • танков – 11 330;
  • боевых бронированных машин – 23 544 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 321 (+20);
  • реактивных систем залпового огня – 1 538 (+3);
  • средств противовоздушной обороны – 1 239 (+1);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 78 928 (+250 (количество уточняется);
  • крылатых ракет – 3 918;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 795 (+72);
  • специальной техники – 3 993.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 354-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
В Украине введены аварийные отключения света из-за массированной атаки на энергетику
Аварийное отключение электроэнергии в Украине 8 ноября 2025

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.