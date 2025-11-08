Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 8 ноября: ликвидировано 1 190 оккупантов и вертолет
Потери врага на 8 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 190 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 354-е сутки полномасштабной войны превысили 1,150 млн.
Потери РФ на 8 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 150 100 (+1 190);
- танков – 11 330;
- боевых бронированных машин – 23 544 (+1);
- артиллерийских систем – 34 321 (+20);
- реактивных систем залпового огня – 1 538 (+3);
- средств противовоздушной обороны – 1 239 (+1);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 78 928 (+250 (количество уточняется);
- крылатых ракет – 3 918;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 795 (+72);
- специальной техники – 3 993.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 354-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
