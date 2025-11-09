После последнего массированного обстрела РФ энергетики постепенно стабилизируют работу системы, однако им необходимо время, заявил Артем Некрасов.

Ситуация в энергосистеме Украины после массированного обстрела

Ситуация в энергосистеме Украины после массированной атаки России в ночь на 8 ноября остается сложной, поскольку этот обстрел стал одним из самых тяжелых для энергетического сектора за все время полномасштабной войны.

— Враг нанес массированный удар именно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. Из 45 запущенных во время этой атаки ракет 32 были баллистическими, — рассказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов в эфире телемарафона Єдині новини.

Он отметил, что в настоящее время в большинстве регионов Украины для всех категорий потребителей вынужденно применяются почасовые отключения. Ограничительные меры будут действовать до конца текущих суток.

Сейчас смотрят

В Харьковской, Сумской и Полтавской областях на сегодняшний день самая сложная ситуация. В остальных регионах, где введены ограничения, действуют почасовые графики отключений объемом до двух с половиной очередей.

В то же время в Харьковской области на данный момент без света, водо- и теплоснабжения остаются около 100 тыс. абонентов, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Работают Пункты Несокрушимости, а метрополитен функционирует в режиме укрытия. Общественный наземный транспорт продолжает перевозку людей.

В Полтавской области уже идет процесс подачи тепла и воды.

— Укрзализныця продолжает движение. Несмотря на отключение электроэнергии и перебои с напряжением, железнодорожное сообщение с Харьковской и Полтавской областями обеспечено, — добавил Кулеба.

Он отметил, что на маршрутах в Полтавской области запустили Food Train — специальный поезд, который обеспечивает горячими обедами жителей общин, которые остаются без электричества в результате российских атак. За два дня повара Food Train планируют выдать более 2 тыс. порций.

В результате предыдущих атак в нескольких областях есть обесточенные абоненты достаточно продолжительное время, в частности в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.

Аварийно-восстановительные работы проходят с соблюдением требований безопасности и только с разрешением военных. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Минэнерго призывает население по возможности ограничить пользование бытовыми электроприборами, прежде всего в пиковые часы — с 8 до 11 утра и с 16 до 20 вечера. Также в ведомстве просят перенести выполнение энергоемких процессов на время после 22:00. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и стабилизировать ее работу.

Фото: Алексей Кулеба

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.