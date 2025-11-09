Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак проинформировал партнеров группы G7+ о сложной ситуации в украинской энергетике, вызванной российскими ракетно-дроновыми ударами по критической инфраструктуре.

Об этом сообщило Министерство энергетики.

Встреча руководителей G7+ по вопросам энергетической поддержки Украины

Так, Роман Андарак отметил, что с началом отопительного сезона россияне усилили свои удары по критической инфраструктуре Украины.

Значительные повреждения понесли газовые объекты, а также система электропередачи. Также россияне усилили обстрелы железной дороги, которая обеспечивает критически важную логистику и функционирование национальной экономики.

Заместитель министра рассказал партнерам о насущных потребностях энергетического сектора Украины, в частности о потребностях в дополнительных объемах импорта газа, системах для обеспечения активной и пассивной защиты энергообъектов, трансформаторах, мобильных подстанциях, мобильных генераторах, аккумуляторных батареях.

Президент Украины Владимир Зеленский после ночной атаки на Украину заявил, что на каждую атаку России по нашей энергетике должен быть санкционный ответ на всю энергетику РФ без исключений.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что во время массированной атаки 7 ноября россияне нанесли удар по украинским подстанциям, питающим Хмельницкую и Ровенскую АЭС.

