Враг увеличил ударную силу и начал использовать больше баллистического вооружения. Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и резервах оборудования.

Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Враг увеличил ударную силу во время атак

— Россияне увеличили свою ударную силу – используют в ударах больше баллистики. И это означает для нас потребность в большей ПВО, больших резервах оборудования и более четкой и оперативной работе в регионах, — сообщил глава государства.

По его словам, в большинстве регионов круглосуточно продолжаются ремонтные работы – работают энергетики и коммунальные службы.

Сейчас смотрят

— Продолжается восстановление, и, хотя ситуация сложная – все же тысячи людей задействованы, чтобы стабилизировать систему и восстановить после повреждений, – добавил президент.

Усиление санкций против РФ

Зеленский подчеркнул – поскольку Россия продолжает войну, должно быть усилено совместное с партнерами давление на РФ. Сегодня есть санкции от Украины.

— В сегодняшних указах по санкциям политические персоны — российские чиновники, работающие на оккупацию, пропагандисты разного толка, которые оправдывают Путина, которые пытаются нормализовать войну и нормализовать оккупацию, также мы отправляем под санкции коллаборантов и каждого, кто работает на российскую машину войны, — рассказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас готовится совместно с партнерами 20 пакет санкций против РФ.

Содержание этого пакета будет подготовлено в течение месяца. Украина предлагает добавить в него российских юридических и физических лиц, которые продолжают зарабатывать на энергоресурсах.

— Также будет обновление по похитителям украинских детей — против этого должно быть действительно глобальное давление, и, конечно, должно быть значительно больше давления на все схемы, которые позволяют работать российскому военному производству, — подытожил глава государства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.