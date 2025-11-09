В киевских школах ситуация с использованием украинского языка хуже, чем в целом по Украине.

Ситуация с украинским языком в школах Киева

Заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко заявил, что, согласно мониторингу, 24% учителей на уроках и 40% во время перерывов нарушают языковой закон. Они используют негосударственный язык. В среднем по Украине этот показатель составляет 14% на уроках и 21% – на перерывах.

Сами учащиеся также нарушают языковой закон. По его словам, 66% общаются на негосударственном языке на уроках и 82% — на перерывах. По Украине эти цифры составляют 40% на уроках и 52% на перерывах. Только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке.

– Киев можно отнести к обрусевшим регионам Украины. Все показатели ниже, чем по Украине. Молодое поколение говорит на русском языке даже чаще, чем их родители. Это признак серьезного влияния страны-агрессора. Через интернет социальные сети Россия влияет на наших детей, на формирование языковых привычек, — отметил Сергей Сиротенко.

Секретариат языкового омбудсмена призвал создать правовые основания для влияния на учащихся для соблюдения закона в образовательных учреждениях, в частности, принять Закон о внесении изменений в некоторые законы по использованию языка в образовательном процессе.

— Этот закон не идеален и не решит всех вопросов. Но он создаст определенные правовые основания для влияния и на родителей, и на детей. Ведь он четко определяет, что является образовательной украиноязычной средой, на каком языке должны общаться участники образовательного процесса на территории учебного заведения, — сказал он.

К тому же, по его мнению, нужно организовать системную работу по правовому и ценностному просвещению как учителей, так и учащихся, а также усилить контроль внутри системы образования.

