1 ноября россияне нанесли удар по центру одного из поселков в Днепропетровской области. Погибли четверо гражданских. На месте ракетного удара также находились военнослужащие 35-й бригады морской пехоты.

Они собрались для награждения, которое устроило руководство бригады. В результате удара баллистических ракет и дронов погибло 19 военных.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телефонном комментарии в эфире телемарафона Единые новости прокомментировал эту трагедию.

Причина попадания в воинскую часть – чат в соцсетях

Сырский выразил соболезнования семьям погибших военных и сказал о серьезном внутреннем расследовании, которое идет параллельно с делом ГБР.

Он рассказал, что трагедия произошла не только из-за нарушения запрета на проведение торжеств на фронте, но и из-за общения военных в групповом чате в соцсетях, который был взломан.

По его словам, это является серьезным игнорированием норм безопасности. Вероятно, именно взломав сети, россияне узнали о собрании, считает Сырский.

Он рассказал, что на днях трагедию обсудили с командирами корпусов. Главком надеется, что дисциплинарные решения должны свести к нулю шансы снова подставить врага.

Ситуация в Покровске

Головком отметил, что Покровск сейчас — сплошной укрепрайон. Однако есть несколько мест, где россияне пролезли через инженерные заграждения. Командование знает, где эти места, и именно поэтому ситуация контролируемая.

Сырский отметил, что для всех вариантов развития событий в Покровске «есть план Б и план В».

Главнокомандующий подтвердил, что интенсивность атак врага в районе Покровска действительно снизилась. Однако это не означает, что россияне не заинтересованы в захвате города.

По словам Сырского, сейчас враг собрал там 50 тыс. штыков (количество личного состава. – Ред.). В Покровск также завели 425-й штурмовой полк, который действует эффективно.

Главнокомандующий добавил, что ситуацию в отношении Покровска оценивают три раза в сутки.

Логистические пути, по его словам, восстановлены. Они были переориентированы благодаря благоприятной погоде. Поэтому оснований для панических настроений нет.

