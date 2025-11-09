Тысячи людей привлечены к восстановлению энергосистемы после российских ракетно-дроновых атак.

Работа в большинстве областей ведется круглосуточно, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Продолжается восстановление энергосистемы Украины — Зеленский

— В эти дни в большинстве областей фактически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики работают, коммунальные службы — все задействованы. Продолжается восстановление, и хотя ситуация сложная – все же тысячи людей задействованы, чтобы стабилизировать систему и восстановить после повреждений, – заявил глава государства в вечернем обращении в воскресенье, 9 ноября.

Президент добавил, что в ближайшие дни будут переговоры об усилении поддержки энергетики, речь идет о финансировании и предоставлении необходимого оборудования.

Сейчас смотрят

— Есть страны, которые уже нам помогают, в частности это государства Северной Европы, и мы готовим договоренности также со странами Южной Европы, — отметил Зеленский.

Он отметил работников ГСЧС Украины, которые, по его словам, всегда оперативны.

— И именно так должна быть построена работа всех уровней власти, от правительства до областей и наших общин. Чиновники должны лично быть в регионах. Максимальная оперативность и помощь людям, — подчеркнул президент.

Напомним, что в ночь на 7 ноября россияне осуществили масштабную атаку по территории Украины, применив 128 ударных беспилотников Shahed, Гербера и других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы ПВО сбили или подавили 94 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного дрона в 11 локациях, а также падение обломков в нескольких регионах.

Вечером 8 ноября энергосистему Украины удалось частично стабилизировать.

По состоянию на 9 ноября самая сложная ситуация была в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.