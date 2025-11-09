Потери врага на 9 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 355-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 151 070 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 9 ноября 2025

  • личного состава – около 1 151 070 (+970) человек;
  • танков – 11 3335 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 545 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 340 (+19);
  • РСЗО – 1 538;
  • средств ПВО – 1 239;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактическго уровня – 79 368 (+440);
  • крылатых ракет – 3 926 (+8);
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 880 (+85);
  • специальной техники – 3 993.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 355-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

