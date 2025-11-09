Потери врага на 9 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 355-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 151 070 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 9 ноября 2025

личного состава – около 1 151 070 (+970) человек;

танков – 11 3335 (+5);

боевых бронированных машин – 23 545 (+1);

артиллерийских систем – 34 340 (+19);

РСЗО – 1 538;

средств ПВО – 1 239;

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактическго уровня – 79 368 (+440);

крылатых ракет – 3 926 (+8);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 66 880 (+85);

специальной техники – 3 993.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 355-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

