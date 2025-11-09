Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Потери РФ на 9 ноября: уничтожено 970 оккупантов, пять танков и 19 артсистем
Потери врага на 9 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 355-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 151 070 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 9 ноября 2025
- личного состава – около 1 151 070 (+970) человек;
- танков – 11 3335 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 545 (+1);
- артиллерийских систем – 34 340 (+19);
- РСЗО – 1 538;
- средств ПВО – 1 239;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактическго уровня – 79 368 (+440);
- крылатых ракет – 3 926 (+8);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 880 (+85);
- специальной техники – 3 993.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 355-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
