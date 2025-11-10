С 1 ноября 2025 года в Украине введены обновленные правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации. Инициатива принадлежит Министерству обороны и поддержана правительством.

Главная цель изменений — сделать процесс максимально прозрачным и одновременно разгрузить работников ТЦК, чтобы они могли сконцентрироваться на непосредственных задачах мобилизации.

Кто может самостоятельно оформить отсрочку онлайн и как это сделать, читайте в нашем материале.

Категории лиц, которые могут самостоятельно оформить отсрочку онлайн

Как сообщили в Минобороны, отныне автоматическое продление отсрочек распространяется на все случаи, основания для которых подтверждаются государственными реестрами или являются неизменными во времени. Это позволяет значительно упростить оформление для граждан и уменьшить нагрузку на административные структуры.

Основным инструментом для оформления отсрочек стало цифровое приложение Резерв+, через которое можно подать заявку онлайн. Также остается возможность офлайн-оформления через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Кто сможет самостоятельно оформить отсрочку в Резерв+:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе (при наличии электронного постановления ВВК);
  • родители детей с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
  • лица, у которых жена или муж имеют инвалидность I или II группы;
  • военные с детьми;
  • родители троих и более детей в одном браке;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • студенты и аспиранты;
  • работники учреждений высшего и профессионального образования.

Список тех, кто сможет самостоятельно оформить отсрочку онлайн, постоянно расширяется. Следующим шагом станет добавление возможности оформления отсрочки для тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью.

Оформление через ЦПАУ

Для граждан, чьи типы отсрочек еще не доступны в Резерв+, или для тех, кто не пользуется смартфоном, имеет только бумажные документы или недостаточно данных в государственных реестрах, подача заявления возможна в любом ЦПАУ

Категории граждан, которые могут обращаться в ЦПАУ:

  • опекуны, попечители, приемные родители детей с инвалидностью до 18 лет;
  • родители тяжелобольных детей без установленной инвалидности;
  • усыновители и патронатные воспитатели несовершеннолетних детей, ранее бывших сиротами или лишенными родительской опеки;
  • лица, осуществляющие постоянный уход за больной женой, мужем, ребенком или родителями без трудоспособных родственников;
  • опекуны недееспособных лиц;
  • те, у кого жена или муж имеют инвалидность III группы;
  • лица, ухаживающие за родственниками с инвалидностью I или II группы;
  • педагоги и научные работники, не вовлеченные в образовательный процесс;
  • военнообязанные, чьи близкие погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах (АТО, операции на Донбассе, военное положение);
  • члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
  • бывшие пленные и лица, незаконно лишенные свободы в результате вооруженной агрессии;
  • военнообязанные до 25 лет, прошедшие базовую подготовку или службу.

Документы для подачи в ЦПАУ

При посещении ЦПАУ необходимо иметь:

  • паспорт и РНУКН (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика – Ред.);
  • комплект документов, подтверждающих основания для отсрочки (оригиналы или нотариально заверенные копии).

Администратор через портал Дія передает документы в ТЦК. После рассмотрения ТЦК отправляет результат в ЦПАУ, который сообщает гражданину по телефону и, при необходимости, печатает обновленный учетный документ. Также документ можно распечатать через Резерв+ или портал Дія.

В случае отказа на электронную почту отправляется форма от ТЦК с указанием причин.

Источник: Минобороны

