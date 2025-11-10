С 1 ноября 2025 года в Украине введены обновленные правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации. Инициатива принадлежит Министерству обороны и поддержана правительством.

Главная цель изменений — сделать процесс максимально прозрачным и одновременно разгрузить работников ТЦК, чтобы они могли сконцентрироваться на непосредственных задачах мобилизации.

Кто может самостоятельно оформить отсрочку онлайн и как это сделать, читайте в нашем материале.

Категории лиц, которые могут самостоятельно оформить отсрочку онлайн

Как сообщили в Минобороны, отныне автоматическое продление отсрочек распространяется на все случаи, основания для которых подтверждаются государственными реестрами или являются неизменными во времени. Это позволяет значительно упростить оформление для граждан и уменьшить нагрузку на административные структуры.

Основным инструментом для оформления отсрочек стало цифровое приложение Резерв+, через которое можно подать заявку онлайн. Также остается возможность офлайн-оформления через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Кто сможет самостоятельно оформить отсрочку в Резерв+:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе (при наличии электронного постановления ВВК);

родители детей с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, у которых жена или муж имеют инвалидность I или II группы;

военные с детьми;

родители троих и более детей в одном браке;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники учреждений высшего и профессионального образования.

Список тех, кто сможет самостоятельно оформить отсрочку онлайн, постоянно расширяется. Следующим шагом станет добавление возможности оформления отсрочки для тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью.

Оформление через ЦПАУ

Для граждан, чьи типы отсрочек еще не доступны в Резерв+, или для тех, кто не пользуется смартфоном, имеет только бумажные документы или недостаточно данных в государственных реестрах, подача заявления возможна в любом ЦПАУ

Категории граждан, которые могут обращаться в ЦПАУ:

опекуны, попечители, приемные родители детей с инвалидностью до 18 лет;

родители тяжелобольных детей без установленной инвалидности;

усыновители и патронатные воспитатели несовершеннолетних детей, ранее бывших сиротами или лишенными родительской опеки;

лица, осуществляющие постоянный уход за больной женой, мужем, ребенком или родителями без трудоспособных родственников;

опекуны недееспособных лиц;

те, у кого жена или муж имеют инвалидность III группы;

лица, ухаживающие за родственниками с инвалидностью I или II группы;

педагоги и научные работники, не вовлеченные в образовательный процесс;

военнообязанные, чьи близкие погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах (АТО, операции на Донбассе, военное положение);

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

бывшие пленные и лица, незаконно лишенные свободы в результате вооруженной агрессии;

военнообязанные до 25 лет, прошедшие базовую подготовку или службу.

Документы для подачи в ЦПАУ

При посещении ЦПАУ необходимо иметь:

паспорт и РНУКН (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика – Ред. );

); комплект документов, подтверждающих основания для отсрочки (оригиналы или нотариально заверенные копии).

Администратор через портал Дія передает документы в ТЦК. После рассмотрения ТЦК отправляет результат в ЦПАУ, который сообщает гражданину по телефону и, при необходимости, печатает обновленный учетный документ. Также документ можно распечатать через Резерв+ или портал Дія.

В случае отказа на электронную почту отправляется форма от ТЦК с указанием причин.

Источник : Минобороны

