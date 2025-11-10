Кто может самостоятельно оформить отсрочку онлайн без посещения ТЦК: список
С 1 ноября 2025 года в Украине введены обновленные правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации. Инициатива принадлежит Министерству обороны и поддержана правительством.
Главная цель изменений — сделать процесс максимально прозрачным и одновременно разгрузить работников ТЦК, чтобы они могли сконцентрироваться на непосредственных задачах мобилизации.
Кто может самостоятельно оформить отсрочку онлайн и как это сделать, читайте в нашем материале.
Категории лиц, которые могут самостоятельно оформить отсрочку онлайн
Как сообщили в Минобороны, отныне автоматическое продление отсрочек распространяется на все случаи, основания для которых подтверждаются государственными реестрами или являются неизменными во времени. Это позволяет значительно упростить оформление для граждан и уменьшить нагрузку на административные структуры.
Основным инструментом для оформления отсрочек стало цифровое приложение Резерв+, через которое можно подать заявку онлайн. Также остается возможность офлайн-оформления через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Кто сможет самостоятельно оформить отсрочку в Резерв+:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе (при наличии электронного постановления ВВК);
- родители детей с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
- лица, у которых жена или муж имеют инвалидность I или II группы;
- военные с детьми;
- родители троих и более детей в одном браке;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты и аспиранты;
- работники учреждений высшего и профессионального образования.
Список тех, кто сможет самостоятельно оформить отсрочку онлайн, постоянно расширяется. Следующим шагом станет добавление возможности оформления отсрочки для тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью.
Оформление через ЦПАУ
Для граждан, чьи типы отсрочек еще не доступны в Резерв+, или для тех, кто не пользуется смартфоном, имеет только бумажные документы или недостаточно данных в государственных реестрах, подача заявления возможна в любом ЦПАУ
Категории граждан, которые могут обращаться в ЦПАУ:
- опекуны, попечители, приемные родители детей с инвалидностью до 18 лет;
- родители тяжелобольных детей без установленной инвалидности;
- усыновители и патронатные воспитатели несовершеннолетних детей, ранее бывших сиротами или лишенными родительской опеки;
- лица, осуществляющие постоянный уход за больной женой, мужем, ребенком или родителями без трудоспособных родственников;
- опекуны недееспособных лиц;
- те, у кого жена или муж имеют инвалидность III группы;
- лица, ухаживающие за родственниками с инвалидностью I или II группы;
- педагоги и научные работники, не вовлеченные в образовательный процесс;
- военнообязанные, чьи близкие погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах (АТО, операции на Донбассе, военное положение);
- члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
- бывшие пленные и лица, незаконно лишенные свободы в результате вооруженной агрессии;
- военнообязанные до 25 лет, прошедшие базовую подготовку или службу.
Документы для подачи в ЦПАУ
При посещении ЦПАУ необходимо иметь:
- паспорт и РНУКН (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика – Ред.);
- комплект документов, подтверждающих основания для отсрочки (оригиналы или нотариально заверенные копии).
Администратор через портал Дія передает документы в ТЦК. После рассмотрения ТЦК отправляет результат в ЦПАУ, который сообщает гражданину по телефону и, при необходимости, печатает обновленный учетный документ. Также документ можно распечатать через Резерв+ или портал Дія.
В случае отказа на электронную почту отправляется форма от ТЦК с указанием причин.