Используя Национальный кэшбек и покупая украинские товары, вы получите 10% их стоимости обратно. Максимальный размер ежемесячного кэшбека ограничен – 3 тыс. грн.

Факты ICTV узнавали, на что можно потратить Национальный кэшбек и как это сделать.

Национальный кэшбек: на что можно потратить

Средства кэшбека имеют ограниченную сферу использования. Их можно потратить исключительно безналичным способом, осуществляя платежи с той же банковской карты, на которую был зачислен возврат. Вывод кэшбэка на другие банковские счета или получение наличных запрещено. Сфера применения кэшбэка достаточно широка.

На что можно тратить Национальный кэшбэк:

на оплату коммунальных услуг;

на пополнение мобильной связи;

на приобретение страховых полисов (например, автогражданской ответственности);

на оплату различных услуг, таких как посещение кинотеатров, ресторанов, приобретение билетов на транспорт (например, паром);

на услуги стоматолога, ортодонта и ветеринара;

на оплату услуг эвакуатора.

Также кэшбек можно потратить на книги. Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook.

Деньги можно потратить на книги от таких издательств и магазинов:

Ранок;

Yakaboo;

Safran;

Книголав;

издательская группа Основа;

КМ-Букс;

РМ;

Фолио;

Моя книжная полка;

АССА;

Издательство Анетты Антоненко;

Нора-Друк;

Жорж;

Астролябия;

HAIPI;

КСД.

На что тратить Национальный кэшбек и как это сделать

Спектр услуг, которые можно оплатить с помощью кэшбэка, является достаточно широким, однако он ограничивается перечнем категорий, определенных правительством. Эти категории обозначаются специальным кодом MCC (Merchant Category Code), который позволяет идентифицировать вид деятельности торгового объекта. Например, система может определить, была ли произведена оплата в продуктовом магазине или аптеке.

Условия использования Национального кэшбэка:

Для использования кэшбэка необходимо оплатить услугу полностью. Частичная оплата различными платежными инструментами не допускается.

К примеру, приобрести билет в театр можно только одной картой, на которую начислен кэшбек.

Однако для некоторых видов услуг предусмотрена возможность выбора конкретных позиций для оплаты. При оплате коммунальных услуг можно выбрать лишь определенные составляющие платежа, такие как оплата за домофон или вывоз мусора.

Кроме того, существует возможность направить средства кэшбэка на благотворительные цели или инвестировать их в военные облигации.

Когда можно потратить средства

Срок действия кэшбэка ограничен 31 декабря 2025 года. То есть деньги стоит потратить до конца года. Средства, которые не будут использованы до указанной даты, аннулируются и возвращаются в государственный бюджет.

