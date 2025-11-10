10 ноября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко создал комиссию для служебного расследования возможной утечки данных досудебного расследования САП в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщает пресс-центр САП.

Утечка из расследования масштабной коррупции в энергетике

Данное решение Александр Клименко принял на основании рапорта одного из прокуроров САП, который процессуально руководит расследованием масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и ряда других дел.

Служебное расследование проводит отдел внутреннего контроля САП, а его выводы могут стать основанием для административных и процессуальных решений.

Сегодня стало известно, что детективы НАБУ и прокуроры САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупционных схем в энергетическом секторе Украины.

Речь идет о 15 месяцах тщательной оперативной работы, в ходе которой собрано более 1 000 часов аудиозаписей. Известно, что участники преступной организации создали масштабную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на Энергоатом.

По словам нардепа от Голоса Ярослава Железняка, НАБУ провело обыск у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко. Также следователи пришли с обысками в компанию Энергоатом.

Основным направлением деятельности преступной схемы было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

