САП проверит возможную утечку информации о расследовании масштабной коррупции в энергетике
10 ноября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко создал комиссию для служебного расследования возможной утечки данных досудебного расследования САП в Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом сообщает пресс-центр САП.
Утечка из расследования масштабной коррупции в энергетике
Данное решение Александр Клименко принял на основании рапорта одного из прокуроров САП, который процессуально руководит расследованием масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и ряда других дел.
Служебное расследование проводит отдел внутреннего контроля САП, а его выводы могут стать основанием для административных и процессуальных решений.
Сегодня стало известно, что детективы НАБУ и прокуроры САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупционных схем в энергетическом секторе Украины.
Речь идет о 15 месяцах тщательной оперативной работы, в ходе которой собрано более 1 000 часов аудиозаписей. Известно, что участники преступной организации создали масштабную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на Энергоатом.
По словам нардепа от Голоса Ярослава Железняка, НАБУ провело обыск у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко. Также следователи пришли с обысками в компанию Энергоатом.
Основным направлением деятельности преступной схемы было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.