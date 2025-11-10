Правоохранители задержали директора одной из компаний, которому ранее сообщили о подозрении в организации схемы растраты более 5,8 млрд грн Укртатнафты. Мужчина скрывался и находился в международном розыске.

Об этом сообщает Нацполиция и Офис генерального прокурора.

Дело о растрате 5,8 млрд грн Укртатнафты

Установлено, что в течение 2017-2022 годов группа лиц, среди которых были должностные лица нефтеперерабатывающего предприятия Укртатнафта и представители подконтрольных коммерческих структур, организовала схему хищения горюче-смазочных материалов.

Подконтрольные компании бесплатно получали нефтепродукты, которые затем продавали, а полученные деньги присваивали. Чтобы данные операции выглядели законными, участники схемы заключали договоры с отсрочкой платежей, в том числе и на срок до двух лет после завершения военного положения.

Согласно выводам экспертизы, убытки Укртатнафты составляют более 5,8 млрд грн.

Задержанному еще в 2024 году сообщили о подозрении, но он сбежал за границу. Однако 7 ноября 2025 года фигуранта задержали в Киеве, а по ходатайству прокуроров ему избрали меру пресечения.

Подозреваемому инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

