Украина хочет заказать 25 систем Patriot в США в ближайшее время.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Patriot для Украины: что известно

Владимир Зеленский заявил, что бюджет для того, чтобы заказать 25 систем Patriot в США – понятен, не хватает только части элементов договора.

– Здесь нам могут помочь европейские коллеги, которые сейчас могут дать нам свои системы, а затем забрать наши, которые будут поступать от производителей. Эти системы производятся в течение нескольких лет, и мы не хотели бы ждать, – пояснил украинский лидер.

Он напомнил, что Киев настаивает на закрытии неба с первых дней полномасштабной войны, ведь понимает, что это уязвимость Украины, ведь РФ имела очень много ракет в начале, тогда как украинцы имели очень мало систем ПВО и ракет советского производства и советских времен.

– Эти системы и не были никаким щитом. Тем не менее мы построили ПВО – ту, которую смогли, и мы ее продолжаем строить, – заявил президент.

Зеленский пояснил, что Украина имеет различные системы и наработки и делится с партнерами, предоставляющими ПВО своего производства, опытом использования их разработок в условиях войны.

По его словам, партнеры очень высоко ценят этот опыт и используют его – системы становятся все выше по качеству.

– Потому что это современная война против современных ракет, против корейских ракет, иранских дронов, российских ракет, против различного оружия разных стран. И их системы настроили мы. Дорогим путем, – подытожил Владимир Зеленский.

Лидер Украины отметил, что на сегодняшний день закрытие неба является мультизадачей с использованием современной авиации одновременно с дронами-перехватчиками.

Он рассказал, что в Украине уже есть ряд компаний, которые их производят. Среди последних – дроны OCTOPUS в совместном производстве с Великобританией.

Напомним, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг описал в своих мемуарах как “болезненный момент” решение 2022 года отклонить просьбу президента Владимира Зеленского закрыть небо над Украиной.

