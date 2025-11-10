Потери врага на 10 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 090 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 356-й день полномасштабной войны составляют около 1 152 160 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 10 ноября 2025

  • личного состава – около 1 152 160 (+1 090);
  • танков – 11 3342 (+7);
  • боевых бронированных машин – 23 552 (+7);
  • артиллерийских систем – 34 349 (+9);
  • РСЗО – 1 538;
  • средств ПВО – 1 239;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 425 (+57);
  • крылатых ракет – 3 926;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 957 (+77);
  • специальной техники – 3 993.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 356-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

