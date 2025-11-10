Потери врага на 10 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 090 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 356-й день полномасштабной войны составляют около 1 152 160 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 10 ноября 2025

личного состава – около 1 152 160 (+1 090);

танков – 11 3342 (+7);

боевых бронированных машин – 23 552 (+7);

артиллерийских систем – 34 349 (+9);

РСЗО – 1 538;

средств ПВО – 1 239;

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 425 (+57);

крылатых ракет – 3 926;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 66 957 (+77);

специальной техники – 3 993.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 356-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

