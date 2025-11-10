Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Потери РФ на 10 ноября: уничтожено 1 090 оккупантов, семь танков и 9 артсистем
Потери врага на 10 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 090 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 356-й день полномасштабной войны составляют около 1 152 160 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 10 ноября 2025
- личного состава – около 1 152 160 (+1 090);
- танков – 11 3342 (+7);
- боевых бронированных машин – 23 552 (+7);
- артиллерийских систем – 34 349 (+9);
- РСЗО – 1 538;
- средств ПВО – 1 239;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 425 (+57);
- крылатых ракет – 3 926;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 957 (+77);
- специальной техники – 3 993.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 356-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
