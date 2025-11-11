Глава правительства Юлия Свириденко сообщила о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета АО НАЭК Энергоатом.

Об этом она написала на своем Telegram-канале во вторник, 11 ноября.

Полномочия наблюдательного совета Энергоатома прекращены

– Сегодня приняли первые решения для перезапуска НАЭК «Энергоатом». Правительство досрочно прекратило полномочия Наблюдательного совета компании, – написала премьер.

По словам Свириденко, новый состав наблюдательного совета Энергоатома должен быть представлен в течение недели.

Она добавила, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок в консультациях с международными партнерами должно представить на утверждение правительства новый состав наблюдательного совета.

– Задача нового состава – быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании фактов возможной коррупции, – подчеркнула Свириденко.

Также глава правительства поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит Энергоатома, в частности по закупкам. Она уточнила, что Кабмин ожидает результаты аудита в кратчайшие сроки. Материалы пообещала передать правоохранительным и антикоррупционным органам.

Что известно о деле о хищении в Энергоатоме

10 ноября НАБУ объявило о масштабной операции Мидас по разоблачению коррупции в энергетической сфере — было проведено более 70 обысков.

По данным следствия, группа лиц, среди которых советник экс-министра энергетики под псевдонимом “Рокет”, исполнительный директор Энергоатома по безопасности “Тенор” и бизнесмен, отмыла около $100 млн. В Энергоатоме заверили, что сотрудничают со следователями и предоставляют все необходимые материалы.

В тот же день СМИ сообщили об обысках у бизнесмена Тимура Миндича. Позже СМИ писали, что он мог покинуть страну ранее. Всего по делу были арестованы пять из семи фигурантов.

