С начала прошедших суток произошло 156 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 14 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 30 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли 2 228 дронов-камикадзе и осуществили 3 421 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 11 ноября 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 357-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

