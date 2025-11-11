Сейчас большинство военнообязанных, имеющих отсрочку, могут ее продлить через систему Резерв+. Однако бывают случаи, когда человека вообще нет в реестре.

Мы узнавали, что значит, если данные в реестре Оберіг не найдены и что делать в такой ситуации, у адвоката, партнера АО Reliance Ирины Цыбко.

Не найдены данные в реестре Оберіг: что делать

Адвокат пояснила, что если отсутствуют данные о военнообязанном в реестре Оберіг, здесь возможны два варианта:

Сейчас смотрят

У человека отсутствуют военно-учетные документы и он не встал на учет, соответственно, ТЦК ничего о нем не знает и может получить информацию из других государственных реестров, поставить дистанционно на учет и проставить отметку о нарушении правил военного учета.

Если у человека есть бумажные документы (военный билет или временное удостоверение военнообязанного), но в Оберіг данных о нем нет, тогда нужно обращаться в ТЦК и СП по месту учета для приведения в соответствие между бумажными документами и электронным реестром.

Данные в реестре Оберіг не найдены: что делать

В первом варианте сделать это возможно только при личной явке в ТЦК и СП по месту регистрации или проживания в случае ВПЛ. С собой нужно иметь как оригиналы, так и копии паспорта, идентификационного кода, фотографии, справки о месте жительства или ВПЛ, медицинские документы, дипломы об образовании, водительское удостоверение, свидетельства о браке и свидетельства о рождении детей.

Если лицо имеет право на отсрочку, дополнительно необходимо иметь при себе копии подтверждающих документов. Также следует быть готовым к тому, что здесь же будет составлен административный протокол и наложен штраф за нарушение правил воинского учета, если лицо несвоевременно встало на учет. И, конечно, осознавать все риски возможной мобилизации.

Во втором случае можно действовать несколькими способами.

Что делать, если данные в реестре Оберіг не найдены:

личная явка с документами по месту учета в ТЦК и СП (здесь также нужно учитывать риски мобилизации), чтобы написать заявление о приведении в соответствие данных в реестре;

или же писать заявление с копиями документов и отправлять по почте (в этом случае такое письмо могут проигнорировать, тогда уже писать жалобы в вышестоящие инстанции);

или обращаться за помощью к адвокату, который сможет написать адвокатский запрос в ТЦК и СП с вышеуказанной просьбой.

— Большинство ТЦК и СП не соблюдают законодательно установленные сроки в 5 рабочих дней на предоставление ответа на такой запрос или же отвечают, что военнообязанный должен самостоятельно явиться к ним для устранения недостатков, — предупредила адвокат.

Эксперт подчеркнула, что не нужно спешить это делать, ведь лучше задействовать все дистанционные методы решения вопроса, а уже в случае невозможности обращаться лично. Надо понимать, что без отсрочки и бронирования возможна мобилизация.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.