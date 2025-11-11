Силы обороны усиливают компоненты беспилотных сил: растет численность подготовленных экипажей, привлекается дополнительный персонал и создается инфраструктура, необходимая для их эффективного функционирования.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания.

ВСУ должны сохранить технологическое преимущество над врагом

По словам Сырского, это часть комплекса мер по сохранению и наращиванию оперативного преимущества над противником.

— Заслушал содержательный доклад разведки о развитии беспилотных сил противника. Оккупанты следуют нашему опыту, в частности в создании полков беспилотных систем и дронов-перехватчиков, и направляют на это значительные ресурсы. Мы должны постоянно совершенствоваться, чтобы сохранять технологическое преимущество, — написал он в Telegram.

Во время совещания Сырский также заслушал доклады боевых командиров о внедрении новых тактик применения беспилотников.

Речь также шла о широком использовании систем, выдерживающих воздействие вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и демонстрирующих более высокую эффективность в боевых условиях.

По словам главнокомандующего, все успешные практики, увеличивающие потери противника, будут оперативно распространяться в подразделениях ВСУ.

— Повышаем эффективность нашей РЭБ против вражеских БПЛА. Работаем над качеством и количеством станций. В октябре на фронт поставлено вдвое больше средств РЭБ ближнего действия по сравнению с сентябрем, — отметил главком.

Наземные роботизированные комплексы

Сырский отметил, что отдельное внимание на совещании уделили наземным роботизированным комплексам.

По его словам, в связи с расширением kill-зон их значение на поле боя растет: комплексы все чаще используются как логистические платформы, средства эвакуации раненых, для минирования и непосредственного боевого применения.

— Первоочередная задача применения НРК — сохранение жизни личного состава. Логистическая роль наземных беспилотных комплексов постоянно растет: в октябре они доставили почти 300 тыс. кг провизии нашим подразделениям. Эвакуация раненых, минирование и боевое применение — сегодняшняя реальность их использования на фронте, — отметил главком.

Сырский подчеркнул, что масштабирование подразделений беспилотных систем уже дает ощутимые результаты: поражение сил противника увеличивается.

По его данным, в октябре украинские авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тыс. целей противника. Самые высокие боевые показатели, добавил он, продемонстрировали FPV-дроны и тяжелые бомбардировщики.

