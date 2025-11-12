Коррупционный скандал в украинском правительстве не повлияет на планы Евросоюза продолжить финансирование помощи Украине в последующие годы, в частности, в рамках репарационных кредитов.

Об этом заявила вице-премьер Финляндии Риикка Пурра перед заседанием министров финансов в Брюсселе 12 ноября, передает Европейская правда.

Коррупционный скандал в Украине

В правительстве Финляндии считают, что, несмотря на проблемы с коррупцией, Украина все же борется с этим явлением, а потому Евросоюз продолжит финансирование и в дальнейшем.

Сейчас смотрят

– Конечно, коррупция является проблемой в Украине, но существует много механизмов борьбы и принимаются меры для противодействия этому. И я не вижу в этом деле никаких препятствий для продвижения так называемых репарационных займов, – заявила вице-премьер Финляндии Риикка Пурра в ответ на вопрос журналиста, может ли коррупционный скандал вокруг министра юстиции Германа Галущенко осложнить переговоры о репарационных займах.

По ее словам, предоставление Украине репарационных займов за счет замороженных российских активов — едва ли не лучший вариант.

— Репарационные займы, безусловно, являются лучшим вариантом, поскольку они имеют достаточный финансовый потенциал и одновременно ограничивают давление на национальные бюджеты стран ЕС, — подчеркнула финская вице-премьер-министр.

Она подчеркнула, что Украине нужна финансовая поддержка ЕС еще больше. А Россия, в свою очередь, получит четкий сигнал, что она должна заплатить за разрушения, вызванные ее войной.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил главам МИД Франции, Германии и Италии, что все причастные к коррупционным схемам предстанут перед правосудием, ведь такова позиция президента Владимира Зеленского и украинского правительства.

Коррупционный скандал вокруг Энергоатома

10 ноября НАБУ сообщило о раскрытии преступной схемы давления на стратегические государственные предприятия, в частности Энергоатом. Правоохранители задокументировали более 1 000 часов аудиозаписей.

Сообщается, что участники схемы систематически получали неправомерную выгоду от контрагентов Энергоатома в размере 10-15% от стоимости контрактов.

В рамках этого скандала министр юстиции Герман Галущенко подал в отставку с должности. Такое же заявление написала и министр энергетики Светлана Гринчук.

Источник : Європейська правда

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.