Президент Владимир Зеленский принял решение об отстранении от должностей министра юстиции и министра энергетики после операции Мидас и просит депутатов Верховной Рады поддержать данное решение.

По мнению президента Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук не могут оставаться на должностях после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.

— Это вопрос, в частности, доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности – оперативное, самое быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров, — отметил он.

Зеленский попросил депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления.

— И дальше все должно решаться в юридической плоскости. Будет и решение СНБО о санкциях по представлению Кабинета Министров Украины. Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Переживать отключения электричества, российские удары, потери. Совершенно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы существуют, — сказал Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что подпишет указ о применении санкций против двух человек, которые фигурируют в деле НАБУ по Энергоатому.

