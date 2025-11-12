РФ за сутки атаковала энергообъекты в нескольких регионах: что известно
12 ноября продолжаются ремонтно-восстановительные работы на энергообъектах в нескольких областях, которые в течение суток атаковали российские войска.
Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.
Атака на энергообъекты: что говорят в Укрэнерго
Как отметили представители компании, в течение суток российские войска атаковали энергообъекты в нескольких регионах.
Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.
– Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу, – отметили в Укрэнерго.
Из-за последствий атак РФ сегодня, 12 ноября, в большинстве регионов Украины действуют графики отключений света.
В течение суток применяются почасовые отключения объемом от двух до четырех очередей.
Параллельно в регионах, где применяются отключения электроэнергии, введены ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Утром 12 ноября уровень потребления электроэнергии в стране оставался стабильно высоким — примерно на том же уровне, что и сутками ранее.
Напомним, ночью 11 ноября российские дроны массированно атаковали Одесскую область.
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, повреждены объекты гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры.
На нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.