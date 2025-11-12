Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 12 ноября: уничтожено 1 000 оккупантов и одно средство ПВО
Потери врага на 12 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 000 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 358-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 154 180 убитыми и ранеными.
- личного состава – около 1 154 180 (+1 000) человек;
- танков – 11 342;
- боевых бронированных машин – 23 556 (+3);
- артиллерийских систем – 34 379 (+13);
- РСЗО – 1 540 (+1);
- средств ПВО – 1 240 (+1);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 804 (+162);
- крылатых ракет – 3 926;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 123 (+87);
- специальной техники – 3 993 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 358-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
