В четверг, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будут применять графики отключения света.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света 13 ноября: какие будут действовать графики

Причина введения графиков отключения света – это последствия массированных российских комбинированных ударов по энергообъектам. Специалисты продолжают работать над восстановлением.

Время и объем отключения света будут следующими:

  • Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей.
  • Графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

Энергетики отмечают, что время и объем отключений света могут измениться. Потребителям следует следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

енергетика

Ночью 11 ноября вражеские беспилотники нанесли массированный удар по Одесской области. Взрывами были повреждены объекты гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. На нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

