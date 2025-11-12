Президент Владимир Зеленский заявил, что есть данные о российских планах на первое полугодие следующего года.

Зеленский о планах РФ на первое полугодие 2026 года

Глава государства заявил в своем Telegram-канале, что заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова.

— Много непубличных деталей. Среди тех вещей, о которых можем говорить публично, Кирилл доложил об имеющихся данных относительно российских планов на первое полугодие следующего года, а также о ключевых аспектах геополитической ситуации вокруг Украины. Отслеживаем российские связи в ключевых регионах мира и ограничиваем их, — отметил он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что говорили об операциях военной разведки, вместе с другими нашими силами. Президент поручил провести некоторые мероприятия в интересах Украины.

К слову, ранее глава нашего государства заявлял, что президент России Владимир Путин оказался в патовой ситуации, поскольку не смог достичь обещанных целей и теперь вынужден демонстрировать хоть какие-то результаты.

