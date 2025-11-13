Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус.

Увольнение Светланы Гринчук: подробности

Как отметил Андрей Герус, в комитете уже получили представление от премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении действующего министра с должности.

Он анонсировал, что заседание комитета по этому вопросу состоится завтра, 14 ноября, в 14:00.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении с должностей министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук.

Спикер Слуги народа Юлия Палийчук сообщала, что заявления министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук об отставке будут рассмотрены на ближайшем заседании Верховной Рады, которое состоится 18 ноября.

Накануне депутат от Голоса Ярослав Железняк опубликовал повестку дня Верховной Рады на 18 ноября, где уже указано, что вопрос об увольнении Гринчук и Галущенко стоит первым в повестке дня.

