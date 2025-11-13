Марта Бондаренко, редактор ленты
Графики отключения света 14 ноября: как будут действовать ограничения
Главное
- Завтра в большинстве регионов будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей в течение всего дня.
В пятницу, 14 ноября, в большинстве регионов Украины продолжат действовать отключения электричества.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Отключение света в Украине 14 ноября
Причина введения ограничения потребления – последствия массированных российских комбинированных ударов по нашим энергообъектам.
Время и объем отключений будут следующими:
- Графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей;
- Графики ограничения мощностей – с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
В Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут измениться. Потребителям следует следить за информацией на официальных страницах облэнерго.
Напомним, ночью 11 ноября вражеские дроны атаковали Одесскую область. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, повреждены объекты гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры.
