Киев активно работает над запуском экспортного офиса для украинского оружия в Берлине.

Об этом после разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 13 ноября сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о разговоре с Мерцем

Владимир Зеленский отметил, что проинформировал своего немецкого коллегу о нынешней ситуации на фронте и обсудил с ним, какие ключевые шаги могут помочь нашей защите.

Он поблагодарил Германию за поддержку и подчеркнул, что с начала полномасштабной войны благодаря помощи этой страны спасены тысячи жизней наших людей.

– Особенно ценим помощь системами ПВО, оборонными пакетами, поддержку нашей устойчивости. Поблагодарил Фридриха за политическую поддержку открытия экспортного офиса для украинского оружия в Берлине. Активно работаем над запуском, будем в контакте, – говорится в заявлении президента в Telegram.

Зеленский подытожил, что Украина и Германия скоординировали свои позиции на европейском треке и в двусторонних отношениях.

Украинский лидер пообещал делать все необходимое, чтобы укрепить доверие партнеров к Киеву.

