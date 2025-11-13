Работаем над запуском офиса для украинского оружия в Берлине – Зеленский
Киев активно работает над запуском экспортного офиса для украинского оружия в Берлине.
Об этом после разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 13 ноября сообщил президент Владимир Зеленский.
Зеленский о разговоре с Мерцем
Владимир Зеленский отметил, что проинформировал своего немецкого коллегу о нынешней ситуации на фронте и обсудил с ним, какие ключевые шаги могут помочь нашей защите.
Он поблагодарил Германию за поддержку и подчеркнул, что с начала полномасштабной войны благодаря помощи этой страны спасены тысячи жизней наших людей.
– Особенно ценим помощь системами ПВО, оборонными пакетами, поддержку нашей устойчивости. Поблагодарил Фридриха за политическую поддержку открытия экспортного офиса для украинского оружия в Берлине. Активно работаем над запуском, будем в контакте, – говорится в заявлении президента в Telegram.
Зеленский подытожил, что Украина и Германия скоординировали свои позиции на европейском треке и в двусторонних отношениях.
Украинский лидер пообещал делать все необходимое, чтобы укрепить доверие партнеров к Киеву.