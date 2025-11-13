Россия хочет большой войны и готовится к тому, чтобы быть способной в 2029 или 2030 году начать ее на европейском континенте, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о планах РФ начать большую войну в Европе

— Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы Россия хотела остановиться. Проблема в том, что, когда мы смотрим на военную промышленность России, мы видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они хотят продолжать эту войну, — написал в Telegram Зеленский.

В то же время россиянам понадобится пауза, если на них сильно надавить, отметил глава государства.

— Но мы должны признать, что они хотят большой войны, готовятся, чтобы быть способными в 2029 или 2030 году начать такую большую войну на европейском континенте. Мы рассматриваем это как действительно большой вызов, — добавил Зеленский.

По мнению президента, все должны думать о том, как остановить россиян сейчас в Украине и сделать все, чтобы уменьшить их возможности.

— Не давать им денег, которые они все еще могут получить с энергоносителей. И не давать им оружия. Итак, это проблема, которую мы должны продумать, — добавил президент.

