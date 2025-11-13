Скандал в Энергоатоме не разрушит доверие Запада — политолог объяснил, почему

Разоблачение масштабной коррупционной схемы в украинской энергетике не станет катастрофой для внешней политики Украины, ведь материальная часть этой схемы — это деньги украинского бюджета, а не западных партнеров.

Об этом в комментарии Факты ICTV заявил политический эксперт, доцент КНУ имени Тараса Шевченко Игорь Рейтерович.

Внешние политические последствия для Украины

По словам политолога, за четыре года полномасштабной войны в Украине неоднократно проводили аудит западной помощи, в том числе финансовой. И все они прошли для нас успешно.

Поэтому и сейчас в Евросоюзе достаточно спокойно на это отреагировали, ведь это не касается их помощи, и у них нет оснований обвинять Украину.

Параллельно с этим скандалом Великобритания объявила о выделении 13 млн фунтов стерлингов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Также Германия выделяет дополнительные €40 млн на зимнюю помощь Украине.

– Кажется, сумма небольшая, но и немаленькая. Все доноры прекрасно знают, что использование этих денег будет тщательно проверено. Там работают аудиторы, которые за всем следят, и ни одна копейка никуда в тень не уйдет. Надеюсь, что у наших коррупционеров просто хватило мозгов не лезть в западные деньги, – говорит Игорь Рейтерович.

Еще один момент, почему на Западе не хотят раздувать историю с коррупцией в Энергоатоме, заключается в том, что этот скандал может использовать Россия для своих заявлений о том, что Украине стоит ограничить помощь.

– Я думаю, на Западе понимают, что публично критиковать Украину будет означать давать дополнительные козыри России. В ЕС такого не делают, и это для нас тоже довольно позитивная история. Не думаю, что история с Энергоатомом приведет к каким-то крайне негативным последствиям, – считает Игорь Рейтерович.

Политолог отмечает, что ряд стран, в частности Германия и Финляндия, наоборот приветствуют усилия Украины в борьбе с коррупцией.

Кстати, молчат и Соединенные Штаты. Из Вашингтона нет никаких заявлений о коррупционных разоблачениях, которые могли бы пойти во вред Украине, что также является для нас позитивным сигналом.

Оценка работы антикоррупционных институтов со стороны Еврокомиссии

НАБУ и САП ранее открывали громкие дела. Но всем хочется именно доведения их до логического завершения. А потому антикоррупционным органам над этим придется очень тяжело поработать.

Шансы Украины на сближение с ЕС

Игорь Рейтерович считает, что разоблачение коррупции в Энергоатоме особо не повлияет на евроинтеграционный процесс для Украины. Основную проблему для нас создает Венгрия, которая грозит нам применить свое право вето.

Венгры, конечно, теперь будут говорить, что Украина самая коррумпированная страна в Европе, а потому они против. Но наши антикоррупционные органы борются с этой коррупцией, а не замалчивают ее.

Политолог отмечает, что коррупция в той или иной степени есть во всех странах Евросоюза.

– Можно привести такой пример, что любую систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. То есть, если есть коррупция, то правильной реакцией будет борьба с ней. Украина каждый год немного улучшает свои позиции по рейтингам и индексам противодействия коррупции, — говорит Игорь Рейтерович.

Конечно, украинцы хотели бы более быстрого преодоления коррупции, но ведь и отката у нас нет, отмечает политолог.

Выводы из истории с Энергоатомом

По мнению политического эксперта Игоря Рейтеровича, история с масштабной коррупцией в энергетическом секторе, в частности и в Энергоатоме, на определенное время заставит наших коррупционеров воровать не так нагло.

Напомним, что премьер Юлия Свириденко пообещала аудит всех государственных компаний на фоне коррупционного скандала с Энергоатомом. Будут проверять состояние работы в компаниях, особенно в части закупок.

– Коррупция – это вечный процесс. Она есть в европейских странах, но все же зависит от масштабов, от наглости, – говорит политолог.

