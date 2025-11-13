Правительство поручило наблюдательным советам провести аудит всех государственных компаний, в частности в энергетической сфере.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Проверки энергетических компаний: что известно

Юлия Свириденко отметила, что во время полномасштабной войны, когда враг ежедневно разрушает энергетику, а страна живет по графикам отключений, любая коррупция недопустима.

– Правительство уже приняло первые решения: представление об увольнении двух министров, санкции против фигурантов материалов НАБУ, а также перезапуск Энергоатома – отстранение руководства и начало аудита компании, – сообщила она.

Также, по словам премьера, правительство готовит комплексное решение по всем госкомпаниям, в частности – энергетическим.

Проверки коснутся в первую очередь энергетических компаний. Речь идет, по ее словам, о рассмотрении состояния работы, особенно в части закупок.

Юлия Свириденко заявила, что находится на постоянной связи с регионами, где 24/7 продолжаются ремонтные работы – на подстанциях Укрэнерго и на объектах генерации.

Кроме того, Свириденко анонсировала запуск дополнительных резервных источников питания, чтобы уменьшить продолжительность почасовых отключений.

Также, по ее словам, правительство выделяет миллиард гривен на ликвидацию последствий обстрелов в наиболее пострадавших прифронтовых регионах — это 93 общины Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

– Финансирование будет направлено на пять направлений: строительство и обустройство укрытий, дополнительная защита ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей и создание запаса топлива, – сообщила она.

Она подытожила, что искоренение коррупции является вопросом чести и достоинства, ведь “мы несем ответственность перед защитниками”.

