Еврокомиссар по вопросам политики расширения Марта Кос считает, что Украине необходимо сохранить темпы реформ и улучшить борьбу с коррупцией.

Об этом она заявила на конференции Rebuild Ukraine в Варшаве.

По ее словам, коррупция – это распространенное явление по всей Европе, но главное здесь – это как на нее реагируют внутри страны.

Сейчас смотрят

Борьба с коррупцией в Украине

Еврокомиссар надеется на качественную работу украинских судов по последним антикоррупционным расследованиям (речь идет о расследованиях НАБУ и САП по коррупции в Энергоатоме — Ред.).

– В этом году Украина вошла в число лучших исполнителей реформ вместе с Черногорией, Албанией и Молдовой. Однако важно поддерживать процесс реформ и сделать все, чтобы расширять достижения, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, – подчеркнула Марта Кос.

По словам еврокомиссара, борьба с коррупцией является едва ли не самым важным и сложным вызовом во всех действующих странах-кандидатах.

– Недавнее расследование в Украине показало, что антикоррупционные органы функционируют. Важно, чтобы антикоррупционные институты Украины могли действовать независимо для завершения расследования, и Европейский Союз всегда это защищал, — заявила Марта Кос.

По ее словам, то, как на коррупционный скандал отреагировала политическая верхушка Украины, является многообещающим шагом, хотя именно украинские суды должны решить, было ли нарушение закона.

В то же время Марта Кос заявила о чувстве подавленности из-за последних коррупционных событий, ведь люди в Украине гибнут, мерзнут, у них нет теплой воды и отопления. Еврокомиссар добавила, что ЕС поэтому и предоставляет Украине очередной транш финансирования для поддержки украинского населения.

Украина сегодня получила €5,9 млрд от Европейского Союза. Из этой суммы €4,1 млрд выделены в рамках механизма ERA Loans, последний транш в рамках программы на €18 млрд из доходов от замороженных российских активов, а также €1,8 млрд поступят в рамках программы Ukraine Facility.

Напомним, 10 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о раскрытии масштабной коррупционной схемы в Энергоатоме. В связи с причастностью к коррупционному скандалу свои заявления об отставке написали министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.