Кто может получить паспорт Украины по множественному гражданству: названы 5 государств
- Правительство утвердило перечень из пяти стран, граждане которых смогут получить украинский паспорт без отказа от своего.
- Украинцы также смогут оформить второе гражданство США, Канады, Германии, Польши и Чехии.
- Решение направлено прежде всего на диаспору и украинцев, которые сейчас проживают в этих государствах.
Украинское правительство утвердило перечень государств, граждане которых смогут получать украинские паспорта, не отказываясь от своего первичного гражданства.
В то же время украинцы также будут иметь право оформлять второй паспорт этих стран, сохраняя гражданство Украины. Этот шаг реализует нормы закона о множественном гражданстве, который вступил в силу в июле.
Граждане каких стран могут получить паспорт Украины по множественному гражданству, читайте в нашем материале.
С какими государствами Украина будет иметь множественное гражданство
Изначально обсуждалась возможность сотрудничества с несколькими десятками стран, однако фактический перечень тех, кто может получить паспорт Украины по множественному гражданству, оказался гораздо короче. После принятия закона парламент обязал правительство определить государства, с которыми Украина готова ввести механизм множественного гражданства.
Во время парламентских дискуссий инициатива вызвала немало критики. Отдельные политики и юристы считали, что предоставление нескольких гражданств может противоречить Конституции.
Фактам ICTV также юристы объяснили, не нарушает ли закон Конституцию. В правительстве подчеркивали, что сотрудничество будет распространяться только на страны, которые являются стабильными партнерами Украины и поддерживают ее в войне с Россией.
Президент Владимир Зеленский еще несколько месяцев назад объяснял, что в список войдут государства, которые традиционно поддерживают Украину и дружелюбно относятся к украинцам.
Жители каких стран смогут получить гражданство Украины:
- США;
- Канада;
- Германия;
- Польша;
- Чехия.
Граждане именно этих государств смогут получить украинский паспорт по упрощенной процедуре, а украинцы — оформить гражданство этих стран без необходимости отказа от своего.
Почему именно эти страны
Выбор объясняется тем, что именно там сегодня проживает больше всего украинцев.
В Канаде и США большая историческая диаспора, сформированная еще предыдущими волнами эмиграции.
В Германии, Польше и Чехии значительное количество украинцев, выехавших из-за полномасштабной войны.
Таким образом, новый механизм в первую очередь ориентирован на украинцев за рубежом и страны, поддерживающие Украину.