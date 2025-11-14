Киев делится на десять административных городских районов. Читайте, сколько районов в Киеве, какие их названия и какая площадь — в материале Фактов ICTV.

Сколько районов в Киеве: список

Сначала в Киеве было 14 районов, но после административной реформы в 2001 году столица стала делиться на 10 административных городских районов — семь на правом берегу Днепра и три — на левом.

Сколько районов в Киеве и названия:

Голосеевский — площадь 156 км2, правый берег Днепра.

Святошинский — площадь 110 км2, правый берег Днепра.

Оболонский — площадь 108,6 км2, правый берег Днепра.

Соломенский — площадь 40 км2, правый берег Днепра.

Подольский — площадь 34 км2, правый берег Днепра.

Печерский — площадь 27 км2, правый берег Днепра.

Шевченковский — площадь 26.6 км2, правый берег Днепра.

Дарницкий — площадь 134 км2, левый берег Днепра.

Деснянский — площадь 148 км2, левый берег Днепра.

Днепровский — площадь 67 км2, левый берег Днепра.

Районы Киева на карте

Обозначения на карте районов Киева:

Г — Голосеевский район.

Дар — Дарницкий район.

Дес — Деснянский район.

Дн — Днепровский район.

О — Оболонский район.

Печ — Печерский район.

Под — Подольский район.

Св — Святошинский район.

Сол — Соломенский район.

Ш — Шевченковский район.

Источник: Официальный портал Киева

