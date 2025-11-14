Юлия Гайдук, редакторка ленты
3 мин.
Районы Киева 2025: название, площадь и место расположения
Киев делится на десять административных городских районов. Читайте, сколько районов в Киеве, какие их названия и какая площадь — в материале Фактов ICTV.
Сколько районов в Киеве: список
Сначала в Киеве было 14 районов, но после административной реформы в 2001 году столица стала делиться на 10 административных городских районов — семь на правом берегу Днепра и три — на левом.
Сколько районов в Киеве и названия:
- Голосеевский — площадь 156 км2, правый берег Днепра.
- Святошинский — площадь 110 км2, правый берег Днепра.
- Оболонский — площадь 108,6 км2, правый берег Днепра.
- Соломенский — площадь 40 км2, правый берег Днепра.
- Подольский — площадь 34 км2, правый берег Днепра.
- Печерский — площадь 27 км2, правый берег Днепра.
- Шевченковский — площадь 26.6 км2, правый берег Днепра.
- Дарницкий — площадь 134 км2, левый берег Днепра.
- Деснянский — площадь 148 км2, левый берег Днепра.
- Днепровский — площадь 67 км2, левый берег Днепра.
Районы Киева на карте
Обозначения на карте районов Киева:
Сейчас смотрят
- Г — Голосеевский район.
- Дар — Дарницкий район.
- Дес — Деснянский район.
- Дн — Днепровский район.
- О — Оболонский район.
- Печ — Печерский район.
- Под — Подольский район.
- Св — Святошинский район.
- Сол — Соломенский район.
- Ш — Шевченковский район.
Источник: Официальный портал Киева
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.