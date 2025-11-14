Киев делится на десять административных городских районов. Читайте, сколько районов в Киеве, какие их названия и какая площадь — в материале Фактов ICTV.

Сколько районов в Киеве: список

Сначала в Киеве было 14 районов, но после административной реформы в 2001 году столица стала делиться на 10 административных городских районов — семь на правом берегу Днепра и три — на левом.

Сколько районов в Киеве и названия:

  • Голосеевский — площадь 156 км2, правый берег Днепра.
  • Святошинский — площадь 110 км2, правый берег Днепра.
  • Оболонский — площадь 108,6 км2, правый берег Днепра.
  • Соломенский — площадь 40 км2, правый берег Днепра.
  • Подольский — площадь 34 км2, правый берег Днепра.
  • Печерский — площадь 27 км2, правый берег Днепра.
  • Шевченковский — площадь 26.6 км2, правый берег Днепра.
  • Дарницкий — площадь 134 км2, левый берег Днепра.
  • Деснянский — площадь 148 км2, левый берег Днепра.
  • Днепровский — площадь 67 км2, левый берег Днепра.

Районы Киева на карте

скільки районів у Києві список

Фото: wikimedia.org

Обозначения на карте районов Киева:

  • Г — Голосеевский район.
  • Дар — Дарницкий район.
  • Дес — Деснянский район.
  • Дн — Днепровский район.
  • О — Оболонский район.
  • Печ — Печерский район.
  • Под — Подольский район.
  • Св — Святошинский район.
  • Сол — Соломенский район.
  • Ш — Шевченковский район.
Источник: Официальный портал Киева

