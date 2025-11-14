До конца 2025 года Россия планирует изготовить до 120 тыс. планирующих авиабомб, среди которых — примерно 500 новых боеприпасов с расширенной дальностью поражения.

Об этом в комментарии для Reuters сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Скибицкий о масштабах производства и угрозе для Украины

По словам представителя разведки, в указанную цифру входят как новые авиабомбы, так и модернизированные советские боеприпасы, которые россияне массово переоборудуют в планирующие.

Ежедневно Россия применяет против Украины 200–250 таких авиабомб.

— Сбить их возможно, но масштабы производства в РФ — огромные. Это серьезная угроза, которая требует адекватных ответов с нашей стороны, — подчеркнул Скибицкий.

ГУР сообщает, что РФ уже развернула серийное производство новой модели планирующей авиабомбы, способной поражать цели на расстоянии до 200 км от точки сброса.

До конца следующего года Россия планирует изготовить около 500 таких дальнобойных боеприпасов.

Кроме того, по оценке украинской разведки, российские предприятия работают над еще более дальнобойными модификациями — с радиусом действия до 400 км, фактически стремясь заменить ими часть ракетного вооружения для ударов по городам.

Скибицкий также рассказал, что в 2025 году Россия планирует изготовить около 70 тыс. ударных беспилотников большой дальности.

Из них около 30 тыс. будут составлять дроны типа Шахед.

— Они начинали с 30 дронов в месяц, а сейчас до 30 беспилотников могут одновременно атаковать одну цель. Россия пытается нас истощить и дестабилизировать ситуацию внутри страны, — отметил представитель ГУР.

Напомним, что в ночь на 14 ноября Россия атаковала территорию Украины 430 дронами и 19 ракетами, в том числе баллистическими.

Фото: Media Center Ukraine — Ukrinform

