Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что следующая встреча в формате Рамштайн состоится 3 декабря в Брюсселе.

Об этом он написал у себя в Telegram.

Новая встреча в формате Рамштайн: что известно

По словам министра Дениса Шмыгаля, Украина рассчитывает на поставки дополнительных систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойных средств.

– Вместе с санкциями удары по энергетической и военной инфраструктуре могут заставить агрессора сесть за стол переговоров, – отметил он.

Министр добавил, что Украина получила важный сигнал от союзников о том, что оборонная поддержка будет расти.

Шмыгаль сообщил, что Германия, в частности, увеличивает объемы военной помощи Украине в 2026 году до €12 млрд и готовит новый взнос в механизм PURL.

А в 2027 году эта страна планирует направить на поддержку украинской обороны 9 млрд евро.

В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности наращивать поставки средств ПВО, боеприпасов и дронов.

Также, по словам Шмыгаля, Украина совместно с ЕК работает над запуском репарационного кредита для Украины.

