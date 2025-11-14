Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, основной темой которого стала защита украинского неба — системы противовоздушной обороны и развитие беспилотной составляющей.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении и в Telegram.

Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего: что известно

На Ставке присутствовали руководители силовых структур, военное командование, разведка, а также главы областных военных администраций из регионов, подверженных наибольшим угрозам: Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская области, Днепропетровская область, Херсон и область.

Они обсуждали оперативную ситуацию и интенсивность российских атак, в частности массированные удары дронами-камикадзе и ракетами.

По словам Зеленского, Украина готовит специальные меры для укрепления защиты в прифронтовых и приграничных регионах, чтобы остановить российские подразделения, которые ведут обстрелы и терроризируют местное население.

— Враг превратил наши города в полигон для «сафари» — обучает операторов дронов, убивая людей на улицах и дорогах. Мы должны усиливать защиту и увеличивать собственные активные операции, — заявил президент.

Подразделения Сил беспилотных систем — в частности Птицы Мадяра и другие специальные части — получат больше ресурсов и будут задействованы значительно шире.

Военным уже согласован расширенный функционал по применению наземных роботизированных комплексов.

А с 1 декабря заработает система электронных е-балов — за эвакуацию раненых НРК и другие миссии.

Президент подчеркнул, что государство обеспечивает прямое финансирование бригад на закупку дронов и комплектующих.

Параллельно продолжается работа с партнерами по наполнению программы PURL, которая позволяет Украине покупать американское оружие, включая системы ПВО и ракеты к ним.

Особый акцент — на поставках ракет для Patriot.

Зеленский отметил, что этой ночью комплексы успешно сбили российскую баллистическую ракету, но потребности Украины значительно больше.

На этой неделе Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и страны Балтии объявили о выделении $500 млн в программу PURL.

По словам Зеленского, Украина также готовит:

новое оборонное соглашение с Францией,

договоренности с Грецией о поставках газа,

энергетические гарантии от ряда европейских стран.

Отдельной темой Ставки стали отчеты правительства.

В частности, премьер-министр Юлия Свириденко доложила о старте комплексного аудита всех государственных компаний.

Результаты проверок будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.

Президент подчеркнул, что ожидает от правительства полной поддержки этих расследований.

