Появилась обновленная информация о последствиях вчерашней атаки дальнобойных беспилотников Центра спецопераций Альфа СБУ по Новороссийску.

Об этом Факты ICTV сообщили источники в СБУ.

Последствия удара по Новороссийску

Спутниковые снимки показали, что в результате операции были уничтожены четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф.

Они находились на территории воинской части кубанского краснознаменного полка.

Кроме того, российская сторона потеряла два важных радиолокационных комплекса — радар раннего обнаружения 96Н6 (Cheese Board) и радар целевказания 92Н6 (Grave Stone).

По имеющейся информации, на территории части было размещено около 12 пусковых установок С-400.

Источники не исключают, что во время атаки повреждения могли получить и другие элементы комплекса.

Удар был организован Службой безопасности Украины при поддержке силовых структур — ГУР МОУ, Сил специальных операций ВСУ и Госпогранслужбы.

Информированный источник отметил, что СБУ и в дальнейшем целенаправленно работает над уничтожением российских систем ПВО, которые прикрывают ключевые военные, инфраструктурные и логистические объекты.

По его словам, каждая уничтоженная установка создает проломы в обороне РФ, которыми могут воспользоваться украинские ракеты и дроны.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил поражение порта Новороссийск 14 ноября, в частности нефтяного терминала Шесхарис, а также пусковой установки ЗРК С-400 и хранилища ракет.

Сегодня же источники в СБУ сообщили полный перечень пораженного российского вооружения.

