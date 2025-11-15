Беспилотники СБУ уничтожили в Новороссийске 4 пусковые установки С-400 и радары
Появилась обновленная информация о последствиях вчерашней атаки дальнобойных беспилотников Центра спецопераций Альфа СБУ по Новороссийску.
Об этом Факты ICTV сообщили источники в СБУ.
Последствия удара по Новороссийску
Спутниковые снимки показали, что в результате операции были уничтожены четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф.
Они находились на территории воинской части кубанского краснознаменного полка.
Кроме того, российская сторона потеряла два важных радиолокационных комплекса — радар раннего обнаружения 96Н6 (Cheese Board) и радар целевказания 92Н6 (Grave Stone).
По имеющейся информации, на территории части было размещено около 12 пусковых установок С-400.
Источники не исключают, что во время атаки повреждения могли получить и другие элементы комплекса.
Удар был организован Службой безопасности Украины при поддержке силовых структур — ГУР МОУ, Сил специальных операций ВСУ и Госпогранслужбы.
Информированный источник отметил, что СБУ и в дальнейшем целенаправленно работает над уничтожением российских систем ПВО, которые прикрывают ключевые военные, инфраструктурные и логистические объекты.
По его словам, каждая уничтоженная установка создает проломы в обороне РФ, которыми могут воспользоваться украинские ракеты и дроны.
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил поражение порта Новороссийск 14 ноября, в частности нефтяного терминала Шесхарис, а также пусковой установки ЗРК С-400 и хранилища ракет.
Сегодня же источники в СБУ сообщили полный перечень пораженного российского вооружения.