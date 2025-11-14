Украина готовит поставки новых систем противовоздушной обороны и усиление своей авиации, в частности в рамках соглашения с Францией.

Подготовка соответствующих решений уже идет, и, по словам президента Владимира Зеленского, речь идет о будущем «историческом соглашении».

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении.

Сейчас смотрят

Зеленский анонсировал историческое соглашение с Францией

Украинский лидер напомнил, что страны Севера и Балтии на этой неделе согласовали выделение $500 млн на программу PURL, которая позволит закупить для Украины американское вооружение.

По его словам, такой пакет существенно усилит украинскую способность противодействовать российским ударам.

— Мы готовим поставки и других мощных систем ПВО и работаем над укреплением нашей авиации. В частности, готовится сильное соглашение с Францией. Убежден, в ближайшее время мы его финализируем — это будет по-настоящему исторический документ, — отметил президент.

Ранее в Елисейском дворце подтвердили, что 17 ноября Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в Париже.

Как сообщает BFM, этот визит должен подтвердить неизменную поддержку Франции и способствовать прогрессу в вопросе гарантий безопасности в рамках так называемой Коалиции желающих.

Это будет уже девятый приезд украинского лидера во Францию с начала полномасштабной войны.

Ожидается, что стороны обсудят и двусторонние проекты в сферах энергетики, экономики и обороны.

Параллельно продолжается авиационное усиление Украины.

Недавно Зеленский вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном подписали соглашение о намерениях по передаче Украине многоцелевых истребителей Gripen.

Премьер Кристерссон уточнил, что речь идет не о немедленной передаче, а о намерениях, которые открывают возможность будущей закупки Украиной примерно 100–150 самолетов Gripen серии E — новой модификации, которая только запускается в производство.

По его словам, это станет стартом длительной, на 10–15 лет, программы создания мощных и модернизированных Воздушных сил Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.