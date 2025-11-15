Графики отключений света 16 ноября будут действовать в большинстве регионов Украины
Завтра, 16 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
Графики отключений света на 16 ноября
Из-за массовых российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты 16 ноября будут действовать графики отключений света.
В Укрэнерго сообщили время и объем применения ограничений.
Графики почасовых отключений:
- с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 3,5 очередей.
Графики ограничения мощности:
- с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
В Укрэнерго обращают внимание, что время и объем применения ограничений могут измениться, и советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.
Также важно потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику, отмечает Укрэнерго.
Напомним, что в течение октября и первых недель ноября 2025 года РФ запустила более полутора сотен ракет и более двух тысяч ударных дронов, которые были направлены на энергетическую систему Украины.
Глава правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко сравнил эти удары с тактикой “выжженной земли”.
Электростанции, подстанции и объекты распределительной сети стали основными целями российских атак.