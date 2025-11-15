Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.
Карта боевых действий на 15 ноября 2025 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 256 боевых столкновений. РФ нанесла один ракетный и 28 авиационных ударов, применила 20 ракет и сбросила 58 управляемых авиабомб. Кроме того, российские захватчики привлекли для поражения 3263 дрона-камикадзе и осуществили 3418 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 15 ноября 2025 года
Ситуация в Украине на 15 ноября 2025
Потери РФ в войне на 15 ноября 2025
Сейчас смотрят
- личного состава – около 1 157 400 (+1 000) человек,
- танков – 11 350 (+6) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 588 (+19) ед.,
- артиллерийских систем – 34 443 (+20) ед.,
- РСЗО – 1 541 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 244 (+2) ед.,
- самолетов – 428 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 877 (+490) ед.,
- крылатых ракет – 3 940 (+14) ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 396 (+90) ед.,
- специальной техники – 3 998 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 361-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: 42 ОМБр/Генштаб ЗСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.