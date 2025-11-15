РФ атаковала Украину 3 Кинжалами и 135 дронами: как отработала ПВО
- ПВО за вечер и ночь сбила два Кинжала и 91 вражеский дрон
В ночь на 15 ноября (с 19:00 14 ноября) российский враг атаковал Украину тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал, а также 135 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.
Ночная атака РФ на Украину 15 ноября
Так, россияне запустили Кинжалы из воздушного пространства Тамбовской области, а беспилотники из Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска, Брянска и с военного полигона Чауда на юго-восточном берегу Феодосийского залива, что в оккупированном Крыму.
Около 80 запущенных дронов составляли ударные Шахеды.
Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено:
- 2 ракеты Кинжал,
- 91 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке Украины.
Зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного дрона на 13 локациях, а также падение обломков на четырех локациях.
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью в области сбиты и уничтожены пять БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что ночью силами и средствами противовоздушной обороны была сбита одна ракета. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.