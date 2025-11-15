В ночь на 15 ноября (с 19:00 14 ноября) российский враг атаковал Украину тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал, а также 135 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака РФ на Украину 15 ноября

Так, россияне запустили Кинжалы из воздушного пространства Тамбовской области, а беспилотники из Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска, Брянска и с военного полигона Чауда на юго-восточном берегу Феодосийского залива, что в оккупированном Крыму.

Сейчас смотрят

Около 80 запущенных дронов составляли ударные Шахеды.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено:

2 ракеты Кинжал,

91 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного дрона на 13 локациях, а также падение обломков на четырех локациях.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью в области сбиты и уничтожены пять БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что ночью силами и средствами противовоздушной обороны была сбита одна ракета. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.