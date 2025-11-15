Военные РФ предпринимают попытки продвинуться на северо-восток от Гуляйполя Запорожской области, чтобы изолировать город и отрезать его от логистических путей. Однако украинские военные блокируют их действия.

Ситуация возле Гуляйполя Запорожской области

Как сообщил Суспільному спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, существует угроза, что россияне будут продвигаться дальше и пытаться отрезать Гуляйполе от логистических путей.

— В частности, путь, который ведет из Покровского Днепропетровской области в само Гуляйполе. Такие риски существуют… Противник рвется в направлении Варваровки, но он еще довольно далеко от нее. Там такая местность, где он пытается пройти по лесополосам, применяя тактику инфильтрации, проникновения, группы идут в глубь нашей обороны, — отметил он.

В то же время украинские защитники ищут и уничтожают подобные группы российских военных, отмечает Волошин.

Сейчас смотрят

— Было шесть таких групп за прошедшие сутки, 14 ноября. Мы уничтожили такие группы возле населенного пункта Веселое, — добавил он.

Гуляйполе на карте

Гуляйполе находится находится в Запорожской области. Это административный центр Гуляйпольской городской общины. От Гуляйполя до Запорожья чуть больше 100 км.

Напомним, что ранее Силы обороны Юга Украины сообщали, что противник с восточного направления стремится захватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, ведущие из Покровского. В то же время также сообщалось, что ВСУ отступили в районе Ровнополья Запоро жской области.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.