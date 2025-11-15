Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.
Потери РФ на 15 ноября: ВСУ уничтожили 1000 оккупантов и 48 единиц тяжелой техники
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1000 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ на фронте 15 ноября:
- личного состава – около 1 157 400 (+1 000) человек,
- танков – 11 350 (+6) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 588 (+19) ед.,
- артиллерийских систем – 34 443 (+20) ед.,
- РСЗО – 1 541 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 244 (+2) ед.,
- самолетов – 428 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 877 (+490) ед.,
- крылатых ракет – 3 940 (+14) ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 396 (+90) ед.,
- специальной техники – 3 998 (+2) ед.
Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что до конца 2025 года Россия планирует изготовить до 120 тыс. планирующих авиабомб, среди которых — примерно 500 новых боеприпасов будут иметь расширенную дальность поражения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 361-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
