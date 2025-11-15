За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1000 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на фронте 15 ноября:

личного состава – около 1 157 400 (+1 000) человек,

танков – 11 350 (+6) ед.,

боевых бронированных машин – 23 588 (+19) ед.,

артиллерийских систем – 34 443 (+20) ед.,

РСЗО – 1 541 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 244 (+2) ед.,

самолетов – 428 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 877 (+490) ед.,

крылатых ракет – 3 940 (+14) ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 67 396 (+90) ед.,

специальной техники – 3 998 (+2) ед.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что до конца 2025 года Россия планирует изготовить до 120 тыс. планирующих авиабомб, среди которых — примерно 500 новых боеприпасов будут иметь расширенную дальность поражения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 361-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

