За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1000 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на фронте 15 ноября:

  • личного состава – около 1 157 400 (+1 000) человек,
  • танков – 11 350 (+6) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 588 (+19) ед.,
  • артиллерийских систем – 34 443 (+20) ед.,
  • РСЗО – 1 541 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 1 244 (+2) ед.,
  • самолетов – 428 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 877 (+490) ед.,
  • крылатых ракет – 3 940 (+14) ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 396 (+90) ед.,
  • специальной техники – 3 998 (+2) ед.
Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что до конца 2025 года Россия планирует изготовить до 120 тыс. планирующих авиабомб, среди которых — примерно 500 новых боеприпасов будут иметь расширенную дальность поражения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 361-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

